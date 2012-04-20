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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 11:06 BJT

劳尔本赛季後离开沙尔克04

德甲沙尔克04周四表示，前锋劳尔本赛季末合约到期後将离开俱乐部。这位现年34岁的前皇家马德里球员已在沙尔克服役两赛季，已出战63场德甲比赛贡献27粒进球。沙尔克在声明中称：“他（劳尔）将在适当的时候解释此举原因……以及对未来的计划。”路透

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