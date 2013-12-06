欧冠冠军拜仁慕尼黑周四表示，阵中大将罗本因右膝撕裂将缺阵六周。罗本是周三晚在德国杯16强战拜仁2-0击败奥格斯堡的比赛中受伤，罗本此役为拜仁首开纪录，但在第13分钟与对方门将希茨撞在一起被担架抬下场。这位荷兰边锋将缺席欧冠下周与曼城的比赛，但在明年欧冠重燃战火时可能复出。路透