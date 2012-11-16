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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 12:11 BJT

伊布倒挂金钩进球引热议

伊布拉希莫维奇周三在瑞典4-2击败英格兰的比赛中打进的第四球--一记倒挂金钩破门引发了全球热议：它是否能在历史最佳进球榜取得一席之地？英格兰队长杰拉德称之为他所见过的最精彩进球之一，不过挪威主帅奥尔森认为该球算不上伟大，因为当时英格兰门将哈特已经离开球门很远。路透

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