瓜迪奥拉与皮克否认不可传闻

巴萨主帅瓜迪奥拉和後卫皮克分别否认两人失和的报道，称皮克缺席最近两场比赛纯粹是体育原因。皮克周一在记者会上称“最近两场缺阵纯粹是教练作出的技术性决定，我必须遵从。”媒体报道称，瓜帅不喜欢皮克与歌星女友Shakira的高调生活方式。瓜帅对此表示，球员在球场外的生活不由他控制。路透