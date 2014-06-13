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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 13日 星期五 11:25 BJT

足坛盛典揭幕 巴西首战3-1逆转克罗地亚

巴西周四在世界杯揭幕战中告捷，巴西民众走上街头狂欢胜利，但该国零星出现的暴力抗议提醒人们：巴西人对为主办世界杯花费的数以十亿计美元依然耿耿于怀。“尽管有这么多的争议，但这是世界杯，我们是巴西人。暂时我们需要忘掉一切，为巴西队加油，”球迷Natia Souza表示。路透
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