版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 6月 21日 星期六 11:01 BJT

疯狂法国5-2屠戮瑞士

法国以5比2的大比分战胜了邻国瑞士，距小组赛出线仅一步之遥。他们令人胆寒的攻击线在今年世界杯的前两场比赛中，已经打入8球。本泽马错失一粒点球，但他仍然和吉鲁、马图伊迪、瓦尔布埃纳、西索科四人分别取得了进球。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐