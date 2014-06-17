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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 17日 星期二 11:24 BJT

尼日利亚伊朗互交白卷 本届世界杯首场平局诞生 10:21 BJT

自1998年世界杯之后，尼日利亚和伊朗在世界杯决赛圈中均没有取得过胜利，本周一F组进行的一场小组赛中，两队的不胜纪录仍在继续，两队最终以一场乏味的0-0而告终，这是本届世界杯出现的首场平局，与此前巴西赛场上激烈的争夺相比乏善可陈。
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