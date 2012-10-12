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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 09:15 BJT

卡卡回归建功 巴西6-0伊拉克

周四巴西与伊拉克的友谊赛在瑞典举行，巴西6-0大胜对手。切尔西中场球星奥斯卡上半场连入两球，下半场卡卡、胡尔克、内马尔、小卢卡斯各有一球入账。这是卡卡自2010年世界杯後重返巴西国家队的首战。伊拉克下周二将於卡塔尔首都多哈迎来与澳大利亚的世界杯预选赛。路透

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