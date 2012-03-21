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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 12:52 BJT

尤文淘汰米兰 晋级意大利杯决赛

周二意大利杯半决赛次回合一场较量中，武齐尼奇加时绝杀，助尤文图斯主场2-2战平AC米兰，总比分4-3晋级意大利杯决赛。2月份首回合尤文2-1首轮先胜，本场比赛梅斯巴与洛佩斯为AC米兰进球，尤文1-2落後，随後比赛进入加时，武齐尼奇的绝杀让尤文淘汰了米兰。路透

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