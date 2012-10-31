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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 14:57 BJT

意甲---米兰2-2平巴勒莫

意甲联赛周二展开第10轮的争夺，AC米兰客场与巴勒莫2-2战平。主队在下半场开场已取得2-0领先，随後蒙特利沃为红黑军团扳回一城，沙拉维在终场前10分钟将比分追平。此战後AC米兰10战积11分排在第11位，落後于榜首尤文图斯14分。路透

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