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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 26日 星期一 15:07 BJT

AC米兰1-0小胜尤文图斯

AC米兰周日凭借罗比尼奥一记有争议的点球1-0小胜尤文图斯，主帅阿莱格里头顶的压力稍有缓解。前AC米兰射手范巴斯滕当天作为嘉宾出现在圣西罗球场，引发外界关於他可能取代阿莱格里执教红黑军团的猜测，不过俱乐部副主席加利亚尼称没有这回事。路透

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