版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:31 BJT

意甲--比达尔点球破门 尤文1-0胜AC米兰

周日意甲联赛第33轮尤文图斯主场1-0小胜AC米兰，下半时比达尔主罚点球命中，老妇人将领先优势保持至终场。同日国际米兰主场1-0胜帕尔马，那不勒斯主场3-2胜卡利亚里。尤文以11分优势继续领跑，排在第三位AC米兰仅领先佛罗伦萨1分，后者领先第五位国米5分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐