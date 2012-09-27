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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 11:50 BJT

AC米兰迎来主场圣西罗首胜 国米2-0切沃

周三意甲联赛第五轮上演，此前屡负弱旅的AC米兰终於打破魔咒击败卡利亚里，取得新赛季来首个主场胜利。第15分钟艾尔沙拉维打入AC米兰本赛季在各项赛事中的首粒主场进球，并在第81分钟梅开二度，最终主队2-0取胜上升至第10位。在另一赛场上国际米兰客场2-0击败切沃。图为AC米兰主场。

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