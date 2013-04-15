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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:29 BJT

意甲--AC米兰1-1那不勒斯

周日意甲联赛AC米兰主场1-1平那不勒斯，第29分钟弗拉米尼为米兰首开纪录，随后潘德夫破门追平比分，下半时功臣弗拉米尼染红被罚下场；而国际米兰则客场0-2不敌卡利亚里遭遇两连败。少赛一场的尤文图斯领先第二名那不勒斯8分，将于周一客场战拉齐奥。路透
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