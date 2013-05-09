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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 9日 星期四 11:01 BJT

意甲--AC米兰4-0佩斯卡拉 国米负拉齐奥

周三意甲联赛AC米兰客场4-0掀翻佩斯卡拉，开场第9分钟巴洛特利主罚点球首开纪录，第33分钟蒙塔里再下一城，下半时弗拉米尼扩大领先，第57分钟巴洛特利梅开二度。此轮过后AC米兰仍保持在第三位，领先第四名佛罗伦萨4分，入围欧冠前景乐观。同日国际米兰主场1-3惨负拉齐奥，阿尔瓦雷斯罚丢点球。路透

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