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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 13:53 BJT

意甲--巴神破门AC米兰2-1帕尔马

周五意甲联赛第25轮AC米兰2-1主场胜帕尔马，连续六场不败。上半时客队球员自摆乌龙，下半场第78分钟巴洛特利破门，补时阶段桑索内(Nicola Sansone)为帕尔马扳回一城。此战之后AC米兰积44分超越少赛一场的国米上升至第四位。路透
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