曼城前锋巴洛特利的经纪人奥拉周一对意大利安莎通讯社表示，巴洛特利对於周末球队0-1负阿森纳一役中自己被罚下场道歉。他通过奥拉表示：“我对所发生的一切感到非常後悔，我的冲动行为令曼城、尤其是曼奇尼感到失望。曼奇尼是我非常敬重的人。”路透