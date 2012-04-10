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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 17:10 BJT

巴洛特利为红牌致歉

曼城前锋巴洛特利的经纪人奥拉周一对意大利安莎通讯社表示，巴洛特利对於周末球队0-1负阿森纳一役中自己被罚下场道歉。他通过奥拉表示：“我对所发生的一切感到非常後悔，我的冲动行为令曼城、尤其是曼奇尼感到失望。曼奇尼是我非常敬重的人。”路透

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