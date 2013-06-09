巴洛特利为世预赛红牌道歉

意大利前锋巴洛特利周六通过Twitter向球迷及队友道歉，称自己不该在周五的世预赛中因为暴怒而领到红牌，并称自己还有很多东西要学。巴洛特利在周五意大利与捷克的世预赛中双黄变一红被罚下场。意大利主教练称其必须要习惯在球场被挑衅，所有伟大的球员都会遭对手挑衅，一旦巴洛特利习惯了这一事实，面对对手将抢占上风。路透