再遭种族性侮辱将直接下场--巴洛特利

AC米兰前锋巴洛特利在接受CNN采访时称，如果下次在赛场上再发生一次种族歧视性事件，自己将直接走下场放弃比赛。巴神称在周日AC米兰与罗马的比赛中自己面对罗马球迷的侮辱就想直接下场，但当时米兰只剩10人，巴神不想让别人误会自己是因为比赛形势不利于AC米兰才放弃比赛。在周日的该场比赛中AC米兰主场0-0闷平罗马，赛后AS罗马因球迷的侮辱性行为被罚款5万欧元。路透