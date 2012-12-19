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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:17 BJT

那不勒斯因昔日赌球丑闻被扣2分 降至第五

意大利足协对2010年那不勒斯与桑普多利亚的假球案开出罚单，那不勒斯被扣积分2分，并罚款7万欧元，其球员小卡纳瓦罗以及后卫格拉瓦被禁赛半年，前替补门将吉安内洛被罚禁赛3年3个月。扣分后那不勒斯排名从第三降至第五，落后于领头羊尤文图斯10分。那不勒斯表示将上诉并对意大利足协判罚表示批评。图为小卡纳瓦罗。路透

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