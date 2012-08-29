版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 29日 星期三 14:01 BJT

前巴萨球员博扬转会AC米兰

巴萨阵中的西班牙国脚博扬周二在其网站宣布将加入AC米兰，标志着米兰完成今夏最後一单收购。22岁的博扬司职边锋，此前被巴萨租借至罗马。AC米栏周二稍早还宣布签下17岁的法国前锋姆巴耶·尼昂。AC米兰锋线大将罗比尼奥因伤预计将缺席一个月。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐