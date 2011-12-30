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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 10:53 BJT

卡萨诺可能无缘欧洲杯

意大利射手卡萨诺证实，能否参加2012年欧洲杯存很大疑问，表示11月接受心脏手术後需要六个月才能恢复。而意大利队主帅普兰德利望他参加明年欧洲杯。意大利首战定在6月10日，迎战卫冕冠军西班牙队。而29岁卡萨诺周四受访时格外谨慎，表示"重要的是恢复正常生活。"路透

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