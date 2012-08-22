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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 15:11 BJT

米兰双雄互换前锋

意甲国际米兰与AC米兰周二宣布，AC米兰前锋卡萨诺将转会至国际米兰，而国米射手帕奇尼将转投AC米兰。据意大利媒体报道，AC米兰还需向国米额外支付750万欧元换来帕齐尼。28岁的帕奇尼上赛季仅为国米打入五粒进球。现年30岁的卡萨诺上赛季因心脏问题缺席了赛季後半程。图为卡萨诺。

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