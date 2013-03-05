卡萨诺浪费了大部分天赋--卡佩罗

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
正执教俄罗斯国家队的卡佩罗在接受采访时称卡萨诺为一个天赋极高的球员，但大部分天赋没能得到利用，且不知道“界限”在哪。卡佩罗称，“卡萨诺只用一种特定的角度来看待足球，正因如此他失去了队友的信任。希望当他的儿子出生后，他能冷静下来……他必须明白有时必须接受他人所作出的决定。”卡萨诺由于上周在更衣室与斯帅爆发冲突而遭国米雪藏。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透