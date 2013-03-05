卡萨诺浪费了大部分天赋--卡佩罗

正执教俄罗斯国家队的卡佩罗在接受采访时称卡萨诺为一个天赋极高的球员，但大部分天赋没能得到利用，且不知道“界限”在哪。卡佩罗称，“卡萨诺只用一种特定的角度来看待足球，正因如此他失去了队友的信任。希望当他的儿子出生后，他能冷静下来……他必须明白有时必须接受他人所作出的决定。”卡萨诺由于上周在更衣室与斯帅爆发冲突而遭国米雪藏。路透