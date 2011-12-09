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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 17:21 BJT

意大利杯尤文图斯2-1进八强

周四在意大利杯八分之一一役中，尤文图斯2-1胜博洛尼亚队。当场比赛最後时刻才现生机，很长一段时间内双方均无建树，直到第89分钟，吉亚切里尼为尤文首开纪录，但补时进入第六分钟，拉吉将比分扳平，比赛被迫进入加时，第102分钟马尔基西奥的进球为尤文锁定了胜局。路透

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