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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 19日 星期四 09:25 BJT

帕托建功 AC米兰晋级意大利杯八强

帕托周三替补登场破门建功，率AC米兰经加时赛2-1艰难击败诺瓦拉，晋级意大利杯八强，但伤病缠身的帕托随後在摔倒後离场。两队在90分钟角逐後战成1-1平，帕托在加时赛第10分钟为AC米兰打进制胜一球。帕托离场後，用完换人名额的AC米兰靠10人坚持到最後锁定胜利。路透

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