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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 18:00 BJT

那不勒斯意大利杯晋级决赛

那不勒斯走出上周欧冠出局的阴影，周三在意大利杯半决赛第二回合交锋中2-0战胜锡耶纳，晋级决赛，将战尤文图斯争冠。那不勒斯首回合1-2输给对手，但本回合开赛10分钟，由於对手维尔加索拉自摆乌龙，那不勒斯迅速领先，第30分钟卡瓦尼头球破门，2-0比分保持到比赛结束。路透

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