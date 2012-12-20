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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 20日 星期四 14:16 BJT

意大利杯---那不勒斯1-2负博洛尼亚遭淘汰

周三意大利杯那不勒斯主场对阵博洛尼亚，在上周末的意甲联赛中的双方对阵中那不勒斯则是以2-3败北。本场比赛那不勒斯1-2再次落败，失去复仇机会并无缘意大利杯八强。第12分钟卡瓦尼首开纪录，第38分钟帕斯夸托助客队扳平比分，补时阶段科内打入绝杀。路透

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