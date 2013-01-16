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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 14:25 BJT

意大利杯--加时赛绝杀 国米3-2晋级

周二意大利杯国际米兰主场迎战博洛尼亚，后卫拉诺基亚在加时赛最后一分钟打入绝杀，蓝黑军团3-2艰难获胜闯入四强。第34分钟瓜林首开纪录，第77分钟帕拉西奥再入一球助国米2-0领先看似锁定胜局，然而博洛尼亚在最后10分钟内连追两球将比赛拖入加时，第120分钟拉诺基亚头球打入绝杀，成功避免点球大战。路透
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