版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 14:45 BJT

意大利杯--尤文1-2不敌拉齐奥遭淘汰

周二意大利杯半决赛第二场尤文图斯客场1-2不敌拉齐奥，冈萨雷斯第53分钟为主队首开纪录，比达尔在第92分钟扳平比分，佛洛卡里第93分钟头球打入绝杀。在上周半决赛第一场的比赛中双方1-1战平，这样拉齐奥以总比分3-2淘汰尤文闯进决赛，尤文图斯本赛季无缘国内双冠。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐