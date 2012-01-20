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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 11:13 BJT

国米胜热那亚 意大利杯晋级

卫冕冠军国际米兰周四在意大利杯八分之一决赛中2-1胜热那亚，最近各项赛事七连胜。开赛9分钟麦孔25米处精彩远射破门，为国米首开纪录，下半时刚开始五分钟，波利接麦孔传球，与奥比打出精彩撞墙配合，破门助主队2-0领先，伤停时刻比尔萨为热那亚扳回一球，最终国米2-1胜出。路透

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