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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 19日 星期三 14:30 BJT

国米2-0维罗纳 晋级意大利杯八强

周二意大利杯八强争夺战卫冕冠军国际米兰2-0击败弱旅维罗纳，顺利晋级。上半场结束时双方0-0平，下半场卡萨诺、瓜林分别建功，其中后者此役贡献一传一射。AC米兰、尤文图斯、罗马、卡塔尼亚已先行晋级四分之一决赛，全部八强名单将于周三出炉。路透

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