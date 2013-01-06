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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 10:14 BJT

德罗巴或转战意甲---经纪人

前切尔西前锋德罗巴的经纪人Carlos Arino Bajo表示，德罗巴可能在冬季转会窗口转投AC米兰或尤文图斯，具体事宜会在下周进一步商谈。德罗巴目前效力于上海申花，其来到中超仅6个月。而尤文主教练周六称并没有听说过此事，AC米兰主帅亦表示贝卢斯科尼的政策主要是与年轻球员合作。路透
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