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路透中文体育短讯 | 2014年 6月 15日 星期日 13:40 BJT

巴洛特利命中制胜一球 意大利2比1降服英格兰

在炎热潮湿天气中进行的世界杯D组的一场焦点之战中，前锋巴洛特利用一记近距离头球，助意大利2比1战胜英格兰。比赛第35分钟时，马尔基西奥远射得手，为意大利取得领先。但是斯图里奇迅速为英格兰扳平比分。路透

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