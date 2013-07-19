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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 19日 星期五 14:09 BJT

约维蒂奇告别佛罗伦萨加盟曼城

意甲佛罗伦萨周四宣布同意将前锋约维蒂奇卖给英超曼城俱乐部。佛罗伦萨的官方推特账户称“已与曼城达成约维蒂奇永久转会的协议”。23岁的约维蒂奇上赛季在意甲打入13球，过去数月来一直有他可能转会的猜测，曾有传言称他会加盟意甲冠军尤文图斯。路透

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