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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 13:43 BJT

意甲--那不勒斯平桑普 国米1-4惨败

周日意甲联赛那不勒斯主场迎战桑普多利亚，双方整场比赛无建树，最终0-0战平，那不勒斯错失缩小与尤文图斯分差良机；在另一场比赛中，国际米兰客场1-4惨败于佛罗伦萨，争夺欧冠资格的道路上遭遇重创。此轮过后尤文图斯继续领跑，少赛一场的拉齐奥以44分排在第三位，AC米兰同积44分拍在第四，高出国米1分。路透
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