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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 21日 星期一 15:06 BJT

罗西贡献帽子戏法 佛罗伦萨击败尤文图斯

朱塞佩·罗西周日在15分钟内上演帽子戏法，率领佛罗伦萨4-2击败意甲劲敌尤文图斯。国际米兰当天也奉献一场荡气回肠的比赛，在10人应战情况下3-3逼平都灵。罗西之前因为膝部连续受伤，过去两年间一直无缘赛场，本赛季才重新复出。国米门将汉达诺维奇则开赛五分钟即遭罚下，不过国米在两度落后情况下最终战平对手。路透
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