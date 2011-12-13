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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 13日 星期二 18:29 BJT

尤文图斯意甲保持不败

托蒂下半时罚失点球，罗马周一主场最终1-1与尤文图斯握手言和，"老妇人"保持意甲不败纪录，在14轮比赛过後积30分，与乌迪内斯并列第一阵营，领先AC米兰与拉齐奥两分。德罗西进球让罗马1-0领先，第61分钟基耶利尼头球为尤文扳平比分，第64分钟，托蒂罚点球被布冯扑出。路透

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