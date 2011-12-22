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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 10:43 BJT

尤文图斯0-0 积分平AC米兰

周三尤文图斯客场0-0闷平乌迪内斯，虽未取得领先积分所需的胜利，但保持16场比赛不败，与AC米兰同积34分，两队意甲并列第一，乌迪内斯积32分，排在了第三。而另外一场比赛中，国际米兰主场4-1逆转对手，实现联赛四连胜，排名第五。路透

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