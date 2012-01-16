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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:56 BJT

米利托破门 国米1-0胜AC米兰

周日在一场意甲德比大战中，本赛季表现平平的米利托上半时早早进球，助国际米兰1-0意外胜宿敌AC米兰。阿根廷射手米利托甩开对方防守，将球送入球门远端，带领国米重回意甲冠军争夺轨道，结束米兰联赛12连胜纪录。阿莱格里执掌AC米兰帅印18个来月首次输掉米兰德比。路透

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