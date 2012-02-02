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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:14 BJT

米利托4球助国米4-4平巴勒莫

迭戈·米利托上演“大四喜”，助国际米兰逆转战局，最终主场4-4与巴勒莫握手言和。巴勒莫先由曼托瓦尼首开纪录，下半时米科利上演帽子戏法。而在另外一场焦点战中，AC米兰0-2不敌拉齐奥，错失意甲登顶机会，积分仍落後领头羊尤文图斯1分。路透

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