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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 14:00 BJT

那不勒斯意甲1-0胜国米

那不勒斯周日意甲一役中主场1-0胜国际米兰，但由於乌迪内斯与拉齐奥双双告捷，意甲积分榜上那不勒斯仍落後前述两队五分。上周周中欧冠那不勒斯3-1胜切尔西一役中梅开二度的拉维齐本场比赛再度爆发，第59分钟攻入全场比赛唯一一粒进球，送国米八场比赛七连败。路透

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