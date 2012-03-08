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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 8日 星期四 16:13 BJT

尤文图斯1-1平博洛尼亚

周三意甲一役中，尤文图斯1-1平博洛尼亚，错失追平领头羊AC米兰的机会。尤文图斯主帅孔蒂与後卫博努奇双双被罚下场。迪瓦约上半时进球助博洛尼亚领先，下半时武齐尼奇的进球为尤文图斯追平比分。目前尤文图斯积52分，落後AC米兰2分。路透

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