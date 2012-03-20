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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 20日 星期二 11:55 BJT

罗马1-0小胜热那亚

罗马周一在意甲一役中主场1-0小胜热那亚，奥斯瓦尔多开场第三分钟打入的一粒进球也是全场比赛唯一一粒进球，此役後罗马与排名第三的拉齐奥仅有四分差距，进军下赛季欧冠赛场仍有希望。周日同城对手拉齐奥0-1不敌卡塔尼亚，那不勒斯2-2平乌迪内斯。路透

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