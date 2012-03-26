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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 12:40 BJT

皮耶罗破门 尤文2-0胜国米

尤文图斯周日2-0击败国际米兰，门将布冯表现出彩，37岁皮耶罗攻入本个意甲赛季个人首粒进球。上半时布冯至少四次精彩扑救，力挫国米努力；开赛近一个小时，卡塞雷斯为尤文图斯拔得头筹；随後替补上场的皮耶罗接比达尔传球，推射破网，尤文图斯将2-0的领先优势维持到比赛结束。路透

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