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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 1日 星期日 11:20 BJT

米兰1-1卡塔尼亚

意甲领头羊AC米兰周六客场1-1平卡塔尼亚，错失两分，30轮後积64分。上半时第34分钟，伊布拉希莫维奇与罗比尼奥精彩配合，罗比尼奥破门，比赛接近一个小时时，斯波利为卡塔尼亚扳平比分。第71分钟罗比尼奥射门，被门将马尔切塞从门线踢出，裁判示意未进球，但随後米兰抗议判罚。路透

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