版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 12:22 BJT

AC米兰1-0小胜 意甲重新领跑

AC米兰周二克服多名球员禁赛、伤病等困难，意甲一役中客场1-0胜切沃，结束了八天来的不利局面，重回意甲领头羊位置，为尤文图斯带来压力。加纳前锋蒙塔里早早为米兰远射破门立功，帮助米兰从上周六1-2主场负佛罗伦萨与一周前不敌巴塞罗那、欧冠出局的阴影中走出。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐