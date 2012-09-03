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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 14:11 BJT

尤文4-1胜乌迪内斯

周日意甲联赛第二轮比赛尤文图斯对阵乌迪内斯，开场第13分钟乌迪内斯门将布尔基奇被红牌罚下，尤文获点球比达尔主罚命中，上半场补时阶段武齐尼奇推射破门，下半场乔文科梅开二度，助尤文图斯锁定胜局，第78分钟乌迪内斯凭借拉扎里的进球扳回一城，最终客场作战的尤文图斯4-1取胜。

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