版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 13:44 BJT

AC米兰主场不敌亚特兰大

周日意甲联赛AC米兰主场迎战弱旅亚特兰大，下半场奇加里尼破门助客队先下一城，直至终场米兰都未能追平比分，最终0-1遭遇新赛季开赛以来主场两连败。此前联赛首轮比赛米兰0-1负于升班马桑普多利亚，球队在主场的糟糕表现使得圣西罗球场的球迷嘘声一片，主帅阿莱格里面临下课压力。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐