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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:56 BJT

九人AC米兰负乌迪内斯 国米0-2负弱旅

意甲联赛第四轮周日AC米兰客场挑战乌迪内斯，萨帕塔、博阿滕先後被罚下，只剩9人作战的AC米兰最终1-2负于主队。而国际米兰周日则主场0-2不敌弱旅锡耶纳，在最後15分钟连丢两球继续延续主场不胜。本赛季开赛以来，AC米兰与国米均未能在圣西罗球场取得胜绩。图为国米前锋卡萨诺。

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